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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 17:19 BJT

台湾汇市：台币收微升仍在区间内，观望明日台股动向

* 外资小卖，进口商午后踊跃承接美元
    * 成交量观察台币恐不脱区间盘整
    * 明日实质交投料在30.100-30.200

    路透台北4月15日 - 台币兑美元  周三收盘小升。由于午后韩元升幅加
大，带动一波美元卖盘，但进口商美元买需及时出笼，台币收盘仅小幅升值，量能偏向清淡
。
    
    交易商指出，外资仍旧连续18日买超台股，盘初仍有汇入需求。只不过，分析师指出，
4月台指期已在今日结算，由于先前外资对期货持有大笔的多单，可能藉由买台股现货来套
取与期货之间的价差，但今日结算之后不妨观察明日台股是否出现较明显跌势，藉此判断外
资是否转买为卖的指标。
 
    〞下午大家看韩元升那么多，银行间进来丢美元。只不过后来进口商出来，〞一位大型
民营银行交易员指出。
    
    他也表示，近期包括台北外汇市场及元太外汇市场的汇市成交量皆不大，且以今日午后
外资并未刻意进场卖汇的情况看来，外资操作可能偏向淡静，估计台币将落于区间整理的机
会较大；大区间先看30.00-30.20。
    
    台湾股市 周三收高0.08%。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股
买超55.70亿台币，自3月21日以来至今已是连续第18个交易日买超，共计买超1,088.74亿台
币 
 
    
     另一家小型民营银行认为，出口商在目前价位倾向观望，动作不大，后续可能视韩元
走势而定，也不能忽略韩国央行可能出手干预的可能性。另外，中国公布了不算太弱的经济
成长数据，也增强新兴市场货币的风险胃纳。
    
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间暂看在30.100-30.200，今日台币实质交易区间
主要在30.110-30.180，上日则在30.150-30.248。       
   
    韩元周三在新兴亚币中领军反弹，此前中国第一季经济数据好于预期，缓解了市场对中
国经济大幅放缓的担忧。 
    
    中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速创出7.4%的一年半来新低，不过略高于预期的
增长7.3%。    
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度差
异不大；一个月远汇报价 尾盘在30.100/30.130左右，上日纽约盘收在30.150
。
    
        
    本周余日重大数据及经济事件： 
    4/16(三)：欧元区通胀率3月终值、美国3月房屋开工和建筑许可、美国3月工业生产、
韩国3月PPI、美联储公布经济状况褐皮书、欧洲央行(ECB)管理委员会会议；
    4/17(四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国费
城联储4月制造业指数；
    4/18(五)：中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。  
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.201    30.235   30.110-30.240   30.240     6.76    6.13
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.195    30.230   30.115-30.235   30.235     3.09    3.17
                                                                       
 
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