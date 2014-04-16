台湾汇市：台币收微升仍在区间内，观望明日台股动向

* 外资小卖，进口商午后踊跃承接美元 * 成交量观察台币恐不脱区间盘整 * 明日实质交投料在30.100-30.200 路透台北4月15日 - 台币兑美元 周三收盘小升。由于午后韩元升幅加 大，带动一波美元卖盘，但进口商美元买需及时出笼，台币收盘仅小幅升值，量能偏向清淡 。 交易商指出，外资仍旧连续18日买超台股，盘初仍有汇入需求。只不过，分析师指出， 4月台指期已在今日结算，由于先前外资对期货持有大笔的多单，可能藉由买台股现货来套 取与期货之间的价差，但今日结算之后不妨观察明日台股是否出现较明显跌势，藉此判断外 资是否转买为卖的指标。 〞下午大家看韩元升那么多，银行间进来丢美元。只不过后来进口商出来，〞一位大型 民营银行交易员指出。 他也表示，近期包括台北外汇市场及元太外汇市场的汇市成交量皆不大，且以今日午后 外资并未刻意进场卖汇的情况看来，外资操作可能偏向淡静，估计台币将落于区间整理的机 会较大；大区间先看30.00-30.20。 台湾股市 周三收高0.08%。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股 买超55.70亿台币，自3月21日以来至今已是连续第18个交易日买超，共计买超1,088.74亿台 币 另一家小型民营银行认为，出口商在目前价位倾向观望，动作不大，后续可能视韩元 走势而定，也不能忽略韩国央行可能出手干预的可能性。另外，中国公布了不算太弱的经济 成长数据，也增强新兴市场货币的风险胃纳。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间暂看在30.100-30.200，今日台币实质交易区间 主要在30.110-30.180，上日则在30.150-30.248。 韩元周三在新兴亚币中领军反弹，此前中国第一季经济数据好于预期，缓解了市场对中 国经济大幅放缓的担忧。 中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速创出7.4%的一年半来新低，不过略高于预期的 增长7.3%。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度差 异不大；一个月远汇报价 尾盘在30.100/30.130左右，上日纽约盘收在30.150 。 本周余日重大数据及经济事件： 4/16(三)：欧元区通胀率3月终值、美国3月房屋开工和建筑许可、美国3月工业生产、 韩国3月PPI、美联储公布经济状况褐皮书、欧洲央行(ECB)管理委员会会议； 4/17(四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国费 城联储4月制造业指数； 4/18(五)：中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.201 30.235 30.110-30.240 30.240 6.76 6.13 元太外汇经纪公司 30.195 30.230 30.115-30.235 30.235 3.09 3.17 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.170/-0.145 (完)