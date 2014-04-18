《中国大宗商品综述》“融资”泡沫正在挤出，推动有色行业周期底部再下层楼

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
作者 李文科
路透北京4月18日 - 随着人民币汇率预期转向双向波动，加上屡屡出现的违约事件，让中国有色行业的融资泡沫逐步挤出，行业运行更加回归基本面，而二季度开始的消费旺季也仅能“抗跌”，之后低迷的基本面会让有色行业的周期底部继续下移。
尽管二季度消费旺季来临，但受制于经济结构调整、经济下行压力加大等大背景，供应增速大于消费增速，这可能仅为有色金属行业提供短期支撑，难以扭转铜铝等主要有色金属的产能过剩压力。
“二季度是北半球制造业旺季，但消费上不了太多，...有色在二季度只能是抗跌，大涨机率很少。”上海中期有色分析师方俊锋指出。
格林大华期货高级研究总监李永民亦指出，当前阶段正处于经济转型期，政府调控的重心依然是在稳增长前提下对过剩产生进行调整，因此未来一个比较长时期内，国内大部分产业仍以去库存化为主，在此周期内，现货压力仍将对期价上涨产生较大制约作用。
有色金属在国内严重产能过剩的局面难以有效改善，此前的进口数据较好并不是消费刺激的体现，更多来源于融资贸易的结果，而随着融资通道的收紧，占全球铜消费四成的中国所能提供的需求可能不如往年给力。
消费旺季估计将支撑铜铝等主要有色金属在二季度的表现，但也只是抗跌而已，上涨空间有限，而在二季度后，如果中国政府仍是坚持当下的结构性微刺激政策，有色价格很可能加速下滑，并将推动有色底部继续下行。
“在市场资金面整体偏紧的情况下，实际需求即使有微政策的支持，也难迎来爆发式增长，只是平稳在当前水平不继续恶化。”上海中期的报告认为。
实际上，从反应行业运行规律和方向的晴雨表--产业景气指数来看也是如此，从去年12月起至今年3月份，有色行业的预警景气指数已进入偏冷区间，这表明行业运行还未见底，还有继续下滑的可能。
中经有色金属产业景气指数趋势图显示，在构成有色金属产业景气指数的12个指标中，体现有色金属的下游需求的指数均不容乐观，包括汽车产量、商品房销售面积、发电量等领域均自今年起纷纷由正常进入偏冷区间，而家电产量这一指标更是自今年1月起就进入了“过冷”区间。
中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星预计，2014年中国有色金属的产量增长8%，消费缓慢增长，供大于求的格局难以改变，料增长6-7%，全年价格则仍在低位震荡。
**铝行业处于结构调整最前沿**
国务院参事、中国有色金属协会会长陈全训指出，中国有色行业依靠规模和产量的粗放式发展模式难以为继，但由于长期积累的产能过剩矛盾，全球大宗商品价格波动以及经济下行压力等原因，有色工业发展面临严峻新挑战。
其中，铝行业无疑走在全行业结构调整的最前列，目前已经有部分没有竞争力的铝产能开始退出市场，铝价格持续在平均成本线下方震荡运行。
“铝和铅锌的基本面情况可能比铜更差，比如铝行业，整个行业都在岌岌可危的状态，随时可能会出现资金链断裂的情况，已经到了特别恐怖的时候。”中粮期货工业品事业部总监梁丽娟称。
有色工业协会的报告亦指出，一些新建的低成本铝产能仍在投产，与退出市场的铝产能抵消后，铝工业过剩格局难有明显改观。
“近期铝价仍会在平均线下方震荡运行，镍、锡、钨等部分金属价格底部支撑渐已形成，但上涨动力仍不足。”协会报告称。
铝行业基本到了全行业亏损的地步，而且这种亏损还是现金亏损，对于铝厂而言，只要能还得上利息就能继续生存。
方俊锋进一步指出，中国铝行业严重产能过剩，很多企业已经没法盈利而只是硬撑，因为如果企业停产将面临更为严峻的银行还贷压力，而还有一些企业则设法去新疆等地设厂，以降低电价成本，“大家都在撑着，就看谁先垮。”
有色工业协会报告亦指出，有色金属行业化解产能过剩、结构调整及企业重组将进入实质性操作阶段，但效果近期难以显现。虽然铝价与生产成本严重倒挂，但一批高成本电解铝企业退出更要牵涉到人员、债务、土地、设备等一系列问题，还会受区域经济利益的制约。
数据显示，今年前两个月，国内有色金属企业利润为155.4亿元人民币，同比下滑9.3%。其中，亏损企业2,339家，亏损面达到26.9%，亏损额为92.6亿元，同比增长39.3%。目前铅、锌和铝的价格都是在成本线以下，价格因素是导致全行业利润下滑的主要原因。
**本周大宗商品其他新闻一览**
--中国国家统计局周五公布，3月精炼铜产量594,075吨，同比增长7.8%。3月原铝产量为198万吨，同比增长12.9%。
--此次违约动摇了金属市场的根基，推动LME期铜 跌至三年半低点，因其令投资者担心，此前已经锁定大量铜的融资交易可能有剧烈变化。
--中国钢铁工业协会最新统计数据显示，4月上旬全国预估粗钢日产量215.15万吨，增量7.83万吨，旬环比上涨3.78%。
--中国棉花协会周四称，2014年3月中国进口棉花22.2万吨，进口数量继续回落，但平均价格环比同比均有所上涨。
--路透根据政府初步数据测算，中国今年3月表观石油需求较去年同期增加0.7%至每日979万桶。
--中国国家统计局周三公布，3月发电量4,528亿千瓦时，同比增长6.2%；原油加工量4,192万吨，同比上升2.6%。 (完) (审校 杨淑祯)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据