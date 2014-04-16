更新版 1-台湾金融：开发金控拟以商业银行为主体在大陆申请特许经营执照

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路透台北4月16日 - 台湾开发金控 周三称，在服贸协议生效后，将以商业银行为主体在大陆申请特殊业务的特许经营执照，但对业务内容暂不透露。

开发金控企业金融事业群执行长王幼章在一投资人说明会场边对记者表示，金控旗下的银行至大陆布局将摆脱传统思维，不排除以合资银行形式，用商业银行执照在大陆申请特殊业务的特许经营执照。

〞商业银行在大陆布局要摆脱me too(我也一样)，关键在如何执行。〞王幼章说。

他对记者进一步询问合资方是否为陆资，表示不予评论。

王幼章指出，目前在大陆以申请特殊业务的特许经营形态的商业银行虽有前例，但目前仅有两家，一是大陆国营银行，另一家则为外资拥有。他对两家银行名称予以保留。

他认为开发金控旗下的商业银行若循其他银行模式，走一般设点模式，将难有长足竞争力，反而是找出该金控见长的特殊业务，将市场区隔，才有利基。

他并称，由于凯基证券也将于上海设立合资证券公司，理论上此商业银行地点也会在上海。

**凯基证券在大陆将锁定高端客户**

开发金旗下凯基证券总经理丁绍曾也指出，未来凯基证券在大陆布局时，将锁定高端客户，并将掌握大陆新金融商品推出的前两年黄金期，在商品获利率最高的时期内极大化获利，以克服在大陆布点不易的难题。

〞网点的开拓是很辛苦，特别在大陆券商的竞争更激烈。〞他说。

丁绍曾并指出，凯基的另一优势是利用亚太平台，协助大陆民营企业及中小企业走出大陆。