俄罗斯干扰乌克兰但不踩红线 欧盟内部对制裁立场差距太大

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路透巴黎/卢森堡4月15日（记者 Paul Taylor/Adrian Croft） - 俄罗斯推动乌克兰不稳定局势、同时又不采取进一步军事行动的策略让欧盟内部对是否应对俄实施经济制裁的分歧加大，欧盟较早采取强硬态度的可能性很小。

欧盟各国的外交部长们周一决定扩大对33名个人的制裁名单，对这些人实施资产冻结并禁止发放签证。

但欧盟达成协议背后掩盖的是对第三阶段对俄制裁所引发后果的更深分歧，辩论中的第三轮制裁将从象征性的外交措施和个人禁令转向更加广泛的贸易、能源和金融制裁。

尽管法国外交部长Laurent Fabius发布声明称，欧盟领导人最快可能于下周举行会晤就采取新的制裁达成一致，外交官们表示举行特别峰会的可能性不大，因为各国的立场差距太大。

“如果俄罗斯不越过军事干预的红线，我认为欧盟也不会越过经济制裁的红线。”前欧盟东欧问题高级官员、卡耐基国际和平基金会访问学者Stefan Lehne表示。

俄罗斯似乎在利用亲俄武装分子占领乌克兰东部城市的政府大楼以及大幅提高天然气的价格来向乌克兰政府施压，并破坏计划于5月25日举行的乌克兰总统选举。

Lehne指出，俄罗斯总统普京似乎意在通过加剧乌克兰东部的“不稳定”来降低乌克兰政府的合法性，同时避免公开的军事行动。这可能是就乌克兰成为各方都能接受的联邦国家或低程度中央集权的国家进行谈判的序曲。（完）