更新版-带有俄罗斯国旗的运兵车进入乌克兰东部城镇

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透乌克兰斯拉夫扬斯克4月16日 - 一位路透目击者表示，六辆装甲运兵车周三进入了乌克兰东部城镇斯拉夫扬斯克（Slaviansk），车上带有俄罗斯国旗和支持亲俄分裂主义的标语。
每辆车顶上坐着多名身着不同样式战斗服装的武装人员，看起来像是亲俄活动人士。这些车停在该城镇的市政厅外，这里已被分离主义者占领数日。
第二辆车上有上周一个分裂组织宣布成立的顿涅茨克人民共和国的标志。乌克兰中央政府认为这是该地区寻求脱离乌克兰、加入俄罗斯的第一步。
车顶上的人携带着卡拉什尼科夫步枪、榴弹发射器、刀和手枪等，一些人蒙着面。
车队来自克拉马托尔斯克（Kramatorsk）方向，乌克兰空降部队周二在当地一处军用机场与亲俄武装交火后占领该机场。
装甲车驶进斯拉夫扬斯克时，车上的武装人员向人们招手。一些人也向他们挥手，并高喊“兄弟们，干得漂亮”，也有人高喊“俄罗斯！俄罗斯！”。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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