CNH动态：GDP数据有所提振即期交易，但料人民币短期仍在偏弱区间震荡

路透香港4月16日 - 中国一季度国内生产总值（GDP）好于预期,有所缓解市场对中国经济的忧虑，离岸人民币现汇 周三尽管小跌，但跌幅已较周二收敛，且并未跌至上日盘中低点。交易人士认为，中国经济数据总体并不很乐观，料近期人民币兑美元仍会在偏弱区间运行。

“今天中间价开的较高（人民币跌），等10点宏观数据出来后即期下来点，市场情绪略所好转,但GDP季度环比增速等还是低于预期的，“一位中资行交易员称，”感觉近期人民币还是会在偏弱区间震荡。”

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速创出7.4%的一年半来新低，不过略高于市场预期的7.3%，但固定资产投资、工业增加值和GDP季度环比增速均低于预期。

“市场波幅较小，离岸也没有大的买单，预计短期内仍维持偏弱窄区间波动，再加上近期美国政府关于人民币汇率的批评，CNY（境内）干预行为肯定会减少。”另一位外资行人士称。

中国周三表示，将推进人民币汇率机制改革。此前美国批评北京维持人民币疲软。 美国政府周二警告中国称人民币汇率过于疲弱，并表示对中国让市场力量来决定汇率的决心抱有怀疑。

据国际清算银行(BIS)网站周二公布2014年3月份有效汇率指数，人民币当月实际有效汇率指数(REER)报117.45，环比下跌2.73%，降幅为2009年5月以来最大。

本地时间下午5：58分时，离岸人民币现汇 报6.2267，较上日的6.2250下跌17点子或-0.03%。境内人民币 收盘亦微升至6.2214。今日人民币兑美元中间价 为6.1589元，上日中间价为6.1571元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2520/60，较上日收盘跌0.08%。

韩元周三在新兴亚币中领军反弹，马币(林吉特)等亦扬升。日圆兑美元及欧元周三走跌，受日本财务大臣麻生太郎谈话打击；交易员认为麻生太郎的谈话暗示，规模庞大的日本国家退休基金将进一步买进日股。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三稍晚发表讲话，主题为货币政策和经济复苏。（完）

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