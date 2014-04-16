香港个股：港交所称沪港通细节洽谈进展顺利，每日交易额度以净额计算

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
路透香港4月16日 - 港交所 周三称，与上海交易所就中港股市双向交易机制“沪港通”操作细节洽谈进展顺利，每日交易额度以净额计算，目前难以预测初期交易规模。
港交所主席周松岗出席周年股东大会时向传媒表示，沪港股市互联互通涉及很多细节，两地交易所正在共同探讨和落实有关细节安排，进展顺利。
他并称，每日交易额是以净额计算，即买入数额扣除卖出数额，故试点初期的交易规模要视乎实际交易情况，目前难以作出预测。
中国证监会与香港证监会上周联合公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。
香港财政司司长曾俊华此前在其网志中亦称，按循序渐进和风险可控的原则，在沪港通机制加入一些限制，包括合资格股票、投资者资格及额度。政府会不时检讨机制，以及于适当时候考虑是否及如何调整。而总额度及每日额度的管理均采用净额概念，即买入数额扣除卖出数额，不是指成交量。
中国证监会发言人此前称，沪港通双向交易将统一用人民币结算，沪港通对香港投资者没有限制，将与RQFII等现行制度实现优势互补。 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 欧元触及三周高位 * 英镑小幅回落，此前触及逾六个月高位 * 澳元重挫，受铁矿石价格下滑影响 * 外界担忧法国大选和朝鲜问题 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月19日 - 欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。 英镑周二创下2008年以来第二大的单日涨幅，成为市场焦点，而周三主要货币市场波动最为剧烈者则是澳元，澳元兑美元 下跌0.7%，因铁矿石价格重挫。 四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制，欧元兑美元 日内仅小幅上涨至1.0737。 策略师多表示，欧元上涨的主要原因在于美元走弱，以及市场反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不太可能三度升息的因素。 这是因为经济数据较预期疲弱，市场也质疑美国总统特朗普是否能够实