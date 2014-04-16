中国保险：平安养老去年以综合收益率4.24%列行业首位

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透上海4月16日 - 中国第二大寿险公司--中国平安 旗下平安养老保险公司周三对外发布首份年度投资业绩报告，去年其实现综合投资收益率4.24%，大幅高于行业内3.67%的平均收益率。
公司新闻稿称，去年平安养老的市场规模份额接近15%，亦列业内第一。根据人社部统计数据，去年平安养老的单一权益类收益率为4.5%，在五家养老险公司中列第一；单一固定收益类收益率为4.31%，在五家养老险公司中列第二。
据新闻稿，平安养老管理的2013年国家电网企业年金的投资业绩在全国排名第一。平安养老是国家电网企业年金最大投资管理人，其管理的年金规模达127亿元人民币。
新闻稿称，企业年金作为养老保险的补充，必须保持投资稳健，规避风险，不能出现亏损，因此平安养老的投资理念就是稳中求进、赢在持续，不搏取最高收益，不挑战投资交易风险，追求持续的稳定收益。
平安养老董事长杜永茂指出，未来将继续保持稳健投资的理念，积极优化资产配置、保证绝对收益；继续强化风控体系，确保资金安全性；继续建设另类投资团队，提供更多有竞争力的产品，稳定提升投资收益。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。