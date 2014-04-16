中国保险：平安养老去年以综合收益率4.24%列行业首位

路透上海4月16日 - 中国第二大寿险公司--中国平安 旗下平安养老保险公司周三对外发布首份年度投资业绩报告，去年其实现综合投资收益率4.24%，大幅高于行业内3.67%的平均收益率。

公司新闻稿称，去年平安养老的市场规模份额接近15%，亦列业内第一。根据人社部统计数据，去年平安养老的单一权益类收益率为4.5%，在五家养老险公司中列第一；单一固定收益类收益率为4.31%，在五家养老险公司中列第二。

据新闻稿，平安养老管理的2013年国家电网企业年金的投资业绩在全国排名第一。平安养老是国家电网企业年金最大投资管理人，其管理的年金规模达127亿元人民币。

新闻稿称，企业年金作为养老保险的补充，必须保持投资稳健，规避风险，不能出现亏损，因此平安养老的投资理念就是稳中求进、赢在持续，不搏取最高收益，不挑战投资交易风险，追求持续的稳定收益。