马来西亚期市：棕榈油触及三周高位，受中国GDP数据支撑

辉立期货分析师Tan Chee Tat表示，“数据让那些担心中国经济放缓的投资人略感宽慰。展望未来，我认为问题在于价格能否稳健守在2,650马币之上。”

“棕榈油价格一直无法做出有效突破。”

路透市场分析师王涛表示，技术面显示，马来西亚棕榈油涨势可能延伸至每吨2,703马币，因已经攻克2,653马币的阻力位。

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但全球棕榈油指标马来西亚棕榈油期货因4月上半月出口强劲而大涨，而厄尔尼诺(El Nino/圣婴)现象可能再度出现，令其获得额外支撑。

联合国辖下的世界气象组织周二表示，多数天气预测模型显示，今年年中可能发展出厄尔尼诺现象，但目前要评估其强度仍为时过早。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/张明钧; 审校 蔡美珍/田建华)