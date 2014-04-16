马来西亚期市：棕榈油触及三周高位，受中国GDP数据支撑

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
辉立期货分析师Tan Chee Tat表示，“数据让那些担心中国经济放缓的投资人略感宽慰。展望未来，我认为问题在于价格能否稳健守在2,650马币之上。”
“棕榈油价格一直无法做出有效突破。”
路透市场分析师王涛表示，技术面显示，马来西亚棕榈油涨势可能延伸至每吨2,703马币，因已经攻克2,653马币的阻力位。
浏览技术图表请点选 here
但全球棕榈油指标马来西亚棕榈油期货因4月上半月出口强劲而大涨，而厄尔尼诺(El Nino/圣婴)现象可能再度出现，令其获得额外支撑。
联合国辖下的世界气象组织周二表示，多数天气预测模型显示，今年年中可能发展出厄尔尼诺现象，但目前要评估其强度仍为时过早。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/张明钧; 审校 蔡美珍/田建华)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。