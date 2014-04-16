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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 18:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.1%，日股上涨激发人气

交易商周三表示，本周达成了几宗印尼和马来西亚轮胎级橡胶船货的交易，但价格承压，受中国需求不确定性和经济增速放缓的影响。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨15元人民币，收报每吨15,025元(2,400美元)。

新加坡商品交易所近月5月合约 最新报每公斤180.90美分，上涨0.5美分。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/朱晓军；审校 王洋/白云)
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