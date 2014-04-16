亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.1%，日股上涨激发人气

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
交易商周三表示，本周达成了几宗印尼和马来西亚轮胎级橡胶船货的交易，但价格承压，受中国需求不确定性和经济增速放缓的影响。
上海期交所主力9月期胶合约 上涨15元人民币，收报每吨15,025元(2,400美元)。
新加坡商品交易所近月5月合约 最新报每公斤180.90美分，上涨0.5美分。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/朱晓军；审校 王洋/白云)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。