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债券 | 2014年 4月 16日 星期三 19:40 BJT

美国数据：4月11日止当周抵押贷款申请指数上涨4.3%，因利率下滑

路透纽约4月16日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，因利率下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月11日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数上升4.3%。

MBA经季节调整后的再融资指数跳涨6.9%。购房贷款申请指数上升1.3%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选：link.reuters.com/guv37s

30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.47%，较前一周下滑9个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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