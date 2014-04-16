美国数据：4月11日止当周抵押贷款申请指数上涨4.3%，因利率下滑

标题新闻：高盛称下周末美国政府部份关闭的机率为25%，若国会推迟批准支出议案机率将升至约30%
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路透纽约4月16日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，因利率下降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月11日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数上升4.3%。
MBA经季节调整后的再融资指数跳涨6.9%。购房贷款申请指数上升1.3%。
浏览抵押贷款数据图表，请点选：link.reuters.com/guv37s
30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.47%，较前一周下滑9个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。