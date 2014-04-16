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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 19:14 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差降至逾四个月低点

路透新加坡4月16日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三拓宽，降至逾四个月低点，因供应充足继续打压需求低迷的市场。

路透数据显示，5月装运的燃料油较迪拜原油每吨贴水13.39美元，较周二下跌近10%。

6/7月380-cst燃料油价差也拓宽1.5美元至每吨贴水2美元。

“我认为人们终于认识到需求疲弱的事实，而套利供应不会减少，”一家新加坡交易商称。

交易商消息人士和路透对船运数据分析显示，4-5月预计至少将有400吨燃料油运抵亚洲。

4-5月，超过360吨重质馏分油将运抵新加坡，至少比2月以来的船用燃油销量多出10%。

今日无现货交易报导。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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