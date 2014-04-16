国际油市：亚洲石脑油裂解价差持坚，汽油裂解价差疲软

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透新加坡4月16日 - 亚洲石脑油6/7月上半月价差周三持稳在每吨17美元，交易商称这反映市场需求强劲。
一个月之前，5/6月上半月价差为11美元。
交易商表示，市场强劲是因为船货需求强劲，以及欧洲对亚洲出口的石脑油减少。
前日，韩国石脑油现货升水持坚，丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入价格较日本C&F报价每吨升水约15美元的船货。
约一个月前，YNCC为5月上半月船货支付的价格为每吨升水11-12美元。
亚洲汽油裂解价差连续第二日下跌，降至一周低点每桶9.59美元左右；新加坡现货窗口仅完成两桩交易，为4月9日以来最少。
Sietco从中石油购入95号汽油船货，5月5-9日装运，价格为每桶122.6美元。
嘉能可向维多公司售出92号汽油船货，5月12-16日装运，价格为每桶119.4美元。(完)
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(编译 朱晓军；审校 田建华)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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