更新版 1-美股业绩：美国银行第一季报亏，诉讼费用连累其表现

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
美国银行第一季度在解决众多官司方面取得进展，尽管其中有些代价不菲。
该银行在3月26日表示，第一季税前获利可能减少约37亿美元，受到与联邦住房金融局和解案的影响。联邦住房金融局是政府支持的抵押贷款巨头房地美和房利美的监管方。
“本季度，解决抵押贷款相关诉讼的成本损害了我们的获利，”美国银行执行长莫尼汉在声明中称。
该银行第一季诉讼成本从上年同期的22亿美元升至60亿美元。非利息支出从195亿美元增至222.4亿美元。
该银行遗留资产和偿债部门扣除诉讼费用的成本，从一年前的26亿美元下降至16亿美元，也少于第三季的18亿美元。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 白云)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
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