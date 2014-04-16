国际油市：亚洲柴油裂解价差小跌，因5月需求看淡

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透首尔4月16日 - 亚洲柴油裂解价差周三小幅缩窄，交易消息人士称，因5月需求看淡，不过炼厂维护带来支撑。
路透数据显示，5月柴油较迪拜原油的裂解价差下跌0.22美元，至每桶17.92美元，航煤裂解价差缩窄0.23美元，至每桶15.87美元。
“5月市场看来会比较淡静，6月供应则有可能会很充裕，因为炼厂届时将结束维护重新开工，”一位交易商称。
他们指出，将船货从东方运至西方的套利机会暂时没有。
另一交易商称，中国在扩大炼厂产能后，目前柴油库存过剩，而国内需求又较低。
中国第一季表观石油需求较去年同期减少0.6%，因经济增长放缓导致能源使用减少，迫使炼厂缩减原油加工量，并增加出口，以降低高企的燃料库存。(完)
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(编译 白云; 审校 田建华)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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