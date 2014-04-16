加拿大央行：维持利率不变，直指通胀疲弱构成风险

路透渥太华4月16日 - 加拿大央行周三宣布维持利率不变，尽管央行预期未来几季总体通胀将因临时性因素而接近央行2%的目标，但警告通胀疲弱带来风险。

加拿大央行宣布维持利率在1%不变，一如市场预期，在三年半来一直维持借款成本不变。

央行重覆3月5日上次会议声明的措辞，表示“通胀的下档风险仍很重要，”以及家庭债务水平接近纪录高位的相关风险仍高。央行表示，风险充份平衡，所以央行认为没有需要改变其货币政策立场。

“政策利率下一次改变的时机和方向将取决于新信息如何影响风险平衡，”加拿大央行在声明中说。

加拿大央行预计，总体消费者物价指数(CPI)通胀将在2015年首季达到2%的目标，并在2016年一段长时间保持在该水平，受助于零售竞争的影响减弱，以及过度产能被吸收。在1月时，央行预期总体CPI通胀在2015年第四季达到2%。

不过，央行表示，通胀将不会高于这水平，因为它主要反映汽油和天然气价格上涨和加元走软将带来的暂时性上行压力。

央行预期，核心CPI在2016年首季达到目标，与1月的预期一致。

“央行利用核心通胀作为运作指引掌握通胀走势将可能是临时性的，”央行说，“过剩供应必须被吸收，以防一旦临时性影响消退，总体CPI跌至目标之下。”

央行指出，核心通胀预计将在2014年处于远低于2%目标的水平，受累于经济中的闲置产能和零售竞争加剧的影响。这些因素对核心通胀的影响将持续，直至2016年初。

不过，加拿大央行称，加元在过去一年贬值给通胀造成了暂时性的上行压力，部分抵消了过剩供应和零售竞争的影响。

加拿大央行预计，第一季经济成长1.5%(之前的预估为成长2.5%)，第二季成长2.5%(与之前预期一致)。预计2014和2015年加拿大GDP的年均增幅约为2.5%(与之前的预估一致)，2016年接近2%。

央行预计，首季总体CPI预计为1.3%(之前的预估为0.9%)，第二季为1.6%(之前的预估为1.2%)；核心CPI首季为1.2%(之前的预估为1.0%)，第二季为1.2%(与之前的预估一致)。

加拿大央行说，竞争力挑战拖累出口商因海外增长加快而受益的能力。随着美国经济复苏加速，很多加拿大出口将受益；加元走软应该提供额外的支撑。(完)