金属期市：期铜因中国GDP数据而攀升，期镍猛涨

* 期铜上涨，周二录得约2%的跌幅

* 中国第一季经济成长7.4%，好于预期

* 期镍触及14个月高位，俄罗斯和西方关系紧张提供支撑

路透伦敦4月16日 - 期铜周三上涨，扳回上日的部份跌幅，因中国第一季经济增长略高于预期，令人释然。

期镍上涨至14个月来最高，西方和俄罗斯的紧张关系不断升级，为期镍提供支撑。俄罗斯是全球第二大精炼镍出产国，任何对俄的制裁行动将可能影响出口。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。

不过中国公布的其它同商品关系更大的数据疲弱，中国1-3月固定资产投资同比增长17.6%，低于路透预估值18.1%；3月规模以上工业增加值同比增长8.8%，亦低于预估值9%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,619美元，周二收报6,540美元。

美元兑一篮子货币下跌，且股市全面上涨，也扶助提振期铜。

乌克兰危机支撑期镍，因忧虑西方对俄罗斯的制裁可能最终降低俄罗斯镍供应。

LME三个月期镍 收报17,860美元，周二收报17,650美元。

高盛在研究报告称，预期印尼政府在本年底将“调整政策”。不过，较短期而言，“始料未及的俄罗斯供应忧虑”将可能带动镍价上涨。

“我们将镍价的三个月预估从每吨14,500美元上调至18,000美元，但鍳于我们预计印尼供应问题最终会得到解决，我们维持镍价的12个月预估在16,000美元不变。一旦对俄罗斯镍出口实施制裁，上行风险将上升，”高盛说。

期铝 收报1,875美元，周二收报1,853美元。期锌 收盘时没有成交，买盘最后报2,066美元，上日报2,045美元。期铅 收盘也没有成交，买盘最后报2,135美元，周二报2,109美元。期锡 报23,450美元，上日报23,400美元。(完)

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