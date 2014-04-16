《独家新闻》美国银行和政府就美林抵押贷款证券调查进行和解会谈-消息

标题新闻：高盛称下周末美国政府部份关闭的机率为25%，若国会推迟批准支出议案机率将升至约30%
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路透华盛顿4月16日 - 知情人士向路透表示，美国第二大银行美国银行 和美国司法部就和解美林被指在金融危机前出售存在漏洞的抵押贷款证券(MBS)的民事欺诈调查进行会谈。
美国银行周三表示，该行记入60亿美元的诉讼费用，规模远远超过该行近期公布的和解费用。
消息人士没有透露美国银行和美国政府是否讨论过和解美林调查的具体金额。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。