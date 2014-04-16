版本:
中国
债券 | 2014年 4月 17日 星期四 01:50 BJT

《独家新闻》美国银行和政府就美林抵押贷款证券调查进行和解会谈-消息

路透华盛顿4月16日 - 知情人士向路透表示，美国第二大银行美国银行 和美国司法部就和解美林被指在金融危机前出售存在漏洞的抵押贷款证券(MBS)的民事欺诈调查进行会谈。

美国银行周三表示，该行记入60亿美元的诉讼费用，规模远远超过该行近期公布的和解费用。

消息人士没有透露美国银行和美国政府是否讨论过和解美林调查的具体金额。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐