修正-欧洲股市：反弹，因中国数据令人安慰

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
(更正：修改附尾中英文原文USN)
* FTSEurofirst 300指数上涨1.2%，扭转周二的跌势
* 中国第一季经济增长略好于预期，但增速为18个月来最慢
* Euro STOXX 50指数上涨1.5%，升至50日移动均线上方
路透伦敦/巴黎4月16日 - 欧洲股市周三上涨，扭转上日的跌势，之前中国公布第一季经济增长略好于预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨1.2%，报1,322.51点，多数交易商认为该指数反弹，是对上日录得1%的跌势作反应。
中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。
“今天早上公布的中国数据不是很强劲，但肯定不至于令投资人的乐观情绪消散，该数据为欧洲股市今日上涨提供了理据，”IG分析师 Alastair McCaig表示。
法国公用事业股Suez Environnement 急升7.1%，是最大升幅的FTSEurofirst 300指数成份股，Veolia Environnement 劲涨4.3%，对两家企业合并的臆测提振其股价。
两家公司在盘后否认正在进行合并磋商，甚至没有对类似项目进行研究。
英国富时100指数 收升0.65%，报6,584.17点；德国DAX指数 上涨1.57%，报9,317.82点；法国CAC-40指数 收高1.39%，报4,405.66点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。