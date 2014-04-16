美国经济：达拉斯联储总裁费希尔称不担忧美国目前的低通胀

标题新闻：高盛称下周末美国政府部份关闭的机率为25%，若国会推迟批准支出议案机率将升至约30%
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路透奥斯汀4月16日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，他对美国目前的低通胀水平“没有感到不安”。他说，对于推升通胀至高于美联储2%的长期目标的任何政策，他将不会投赞成票或表示支持。
“美国通胀率在1-2%区域，对此，我没有感到不安，”费希尔说。“我是被称为美联储决策者中的鹰派官员，对于推升通胀至高于美联储2%的长期目标的政策，我不会容忍，也不会投票支持。”他说。
费希尔表示，对美联储政策可能滋生不希望看到的通胀表示严重关切。
费希尔今年在联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权。他表示，对美国经济推进的方向感到满意，但他担忧垃圾债潜在投机活动，他认为，这部份归因于美联储的超宽松货币政策。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。