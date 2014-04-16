美国经济：达拉斯联储总裁费希尔称不担忧美国目前的低通胀

路透奥斯汀4月16日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，他对美国目前的低通胀水平“没有感到不安”。他说，对于推升通胀至高于美联储2%的长期目标的任何政策，他将不会投赞成票或表示支持。

“美国通胀率在1-2%区域，对此，我没有感到不安，”费希尔说。“我是被称为美联储决策者中的鹰派官员，对于推升通胀至高于美联储2%的长期目标的政策，我不会容忍，也不会投票支持。”他说。

费希尔表示，对美联储政策可能滋生不希望看到的通胀表示严重关切。

费希尔今年在联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权。他表示，对美国经济推进的方向感到满意，但他担忧垃圾债潜在投机活动，他认为，这部份归因于美联储的超宽松货币政策。(完)