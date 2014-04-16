芝加哥期市：CBOT小麦挫跌2%，因获利了结和预期美国降水

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫约2%，交易商表示，因投资人对之前两日的强劲涨势锁定获利，且预期美国大平原南部将有少量降雨。
小麦市场仍然受大平原干燥天气所支撑，小麦期货稍早触及三周高位，之后由升转跌。
MDA Weather Services气象学家Kyle Tapley表示，“明日大平原将有少量降雨，本周末降雨的机率较大。但我认为多数地区降雨量可能最多不超过0.5英寸。不足以明显改善作物生长状况。”
5月小麦收跌13-1/4美分，收报6.88美元。
今日CBOT小麦预估成交量为156,177口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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