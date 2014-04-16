芝加哥期市：CBOT小麦挫跌2%，因获利了结和预期美国降水

路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫约2%，交易商表示，因投资人对之前两日的强劲涨势锁定获利，且预期美国大平原南部将有少量降雨。

小麦市场仍然受大平原干燥天气所支撑，小麦期货稍早触及三周高位，之后由升转跌。

MDA Weather Services气象学家Kyle Tapley表示，“明日大平原将有少量降雨，本周末降雨的机率较大。但我认为多数地区降雨量可能最多不超过0.5英寸。不足以明显改善作物生长状况。”

5月小麦收跌13-1/4美分，收报6.88美元。

今日CBOT小麦预估成交量为156,177口。(完)

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