美国债市：公债收益率上升，因股市上涨及叶伦对经济感到乐观

* 公债价格下跌，因中国经济增长好于预期且美股攀升

* 工业生产强劲但楼市数据令人失望

* 叶伦对经济感到乐观，强调就业和通胀

* 叶伦讲话后，五年期和七年期公债跑输

* 财政部周四将标售180亿美元五年期通膨保值债券(TIPS)

路透纽约4月16日 - 美国公债价格周三下跌，因美股继续攀升令较低风险的公债需求下降，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济表达乐观的看法。

优于预期的中国经济数据和雅虎股价上涨扶助美国股市连涨第三日。

美国经济报告显示整体经济呈现劲道。数据公布后，叶伦强调就业和通胀仍是决定何时升息的关键，但就业和通胀尚未达到美联储的目标，何时升息的决定仍然遥远。

“叶伦讲话的主要信息仍然是美联储保持扶助经济复苏的承诺，且对经济复苏在今年稍晚加速更有信心，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine说。

路透调查显示，多数华尔街分析师预计，美联储将在明年上半年升息，因更多证据显示美国经济重获在严冬失去的部份动能。

在叶伦讲话后，对利率政策反应最敏感的五年期 和七年期公债 表现最差。

五年期公债价格下跌4/32，收益率从周二尾盘的1.62%上升至1.65%。七年期公债价格下滑5/32，收益率从周二的2.18%升至2.21%。

指标10年期公债价格 下跌2/32，收益率报2.64%，低于周三稍早的2.67%。该收益率周二下跌至一个半月低位2.60%，因忧虑乌克兰紧张局势不断升级引发避险买盘，以及纽约联储银行制造业数据疲弱令人忧虑美国经济复苏的力道。

周三数据良莠不齐，但整体而言被认为是显示美国经济利多而不是利空。

美国3月工业生产升速快于预期，且房屋开工增加，但仍远低于11月触及经济衰退后的峰值，暗示楼市对经济构成拖累。

“工业生产和产能利用率均强于预期，可能盖过略为疲弱的房屋开工数据的影响，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说。

美联储周三发布的褐皮书指出，随着天气相关因素对经济的拖累消退，最近几周美国经济活动反弹。美联储褐皮书显示，12个月联储地区中，有八个地区称经济“温和至适度”成长。

市场将留意周四公布费城联储银行制造业调查等经济数据，寻找反映美国经济体质的进一步线索。

财政部周四将标售180亿美元五年期通膨保值债券(TIPS)，届时将看到市场的需求如何。

自美联储去年暗示联储将开始缩减月度购债规模以来，美国通膨保值债券表现落后，投资人担心有什么因素会推高通胀。美国通胀持续低于美联储2%的目标。

叶伦周三强调，她仍认为低通胀是临时因素造成，她相信通胀将逐渐升向2%水平。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，他对美国目前的低通胀水平“没有感到不安”。他说，对于推升通胀至高于美联储2%的长期目标的任何政策，他将不会投赞成票或表示支持。

美联储周三买入10.2亿美元2036-2044年到期公债。

公债市场周四将提早休市，因周五为耶稣受难日假期，债市将休市一天。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (-) 0.375

五年期公债 99-28/32 (-05/32) 1.650

10年期公债 100-31/32 (-03/32) 2.637

30年期公债 103-04/32 (+02/32) 3.457(完)

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