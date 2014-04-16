国际油市：乌克兰紧张局势推升布兰特原油迫近110美元，美国原油持平

* 带有俄罗斯国旗的运兵车进入乌克兰东部城镇

* 中国第一季经济成长7.4%，增速为18个月来最慢

* EIA称上周美国原油库存增加1,000万桶，预估为增加230万桶

路透4月16日 - 布兰特原油周三迫近每桶110美元，因乌克兰紧张局势不断升级，美国原油基本持平，之前报告显示上周美国原油库存大幅增加，这盖过了地缘政治忧虑的影响。

就乌克兰前途进行重要会谈前，乌克兰政府军和支持脱离乌克兰的亲俄罗斯民兵在乌克兰东部互秀军力。

近日乌克兰政府和支持俄罗斯的分离主义者在乌东部对峙的局面提振布兰特原油。乌克兰政府周三证实，俄罗斯支持者夺取了六部乌克兰装甲车。

美国方面，美国原油库存不断上升令美国原油受压，美国原油产量触及逾25年来最高水平，且进口持续增加。

6月布兰特原油 盘中一度上涨1美元，但之后缩减升幅，收升0.24美元，报每桶109.60美元，此为3月3日来最高水平。5月布兰特原油合约在周二到期。

5月美国原油 上升0.01美元，收报每桶103.76美元。美国能源资料协会(EIA)公布上周原油库存前，美国原油一度大幅攀升逾1美元。美国5月原油期权在周三到期。

“长周末假期将至，加之乌克兰局势紧张，投资人不愿意卖出美国原油，即使美国原油库存高企，”iitrader.com LLC高级市场策略师Bill Baruch说。

EIA称，截至4月11日该周，美国原油库存增加1,000万桶，至3.94亿桶，远远超过分析师预期的增加230万桶。库存上升，部份原因是美国墨西哥湾库存增加520桶，至EIA从1990年收集数据以来的最高水平。

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R周三走宽至3月26日来最阔水平。

中国最新数据显示经济增长放缓，即使数据较许多人原先预期的强劲，但仍令油价早盘受压。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。

中国经济放缓令中国石油需求下降。路透测算显示，中国第一季表观石油需求较去年同期减少0.6%至每日996万桶。

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