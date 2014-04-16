澳新经济指标预测--4月17日-4月24日****

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日当周 4月17日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月21日当周 4月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月23日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.7% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.9% (较上年同期) -- +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.9% (较上年同期) -- +2.6% 2100 新西兰央行利率决议 -- 3.0% 2.75% 4月24日(四) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。