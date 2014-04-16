日韩经济指标预测--4月17日-4月24日****

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日当周 4月16日(三) 2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正18 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,805 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,236 4月17日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 38.3 4月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 3月 -- +9.8% 进口(较上年同期) -- +9.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差8,003 4月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月23日(三) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 108 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 4月24日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- +1.3% 全国整体CPI -- +1.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 -- +1.0% 东京地区整体CPI -- +1.3% (完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。