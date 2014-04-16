《日本重要政经日程》--4月17日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月16日(三)
2330 - 4月路透短观调查
2350 - 一周资本流动数据
4月17日(四)
--首相安倍晋三和经济财政大臣甘利明在经济学人2014年日本峰会上发表演说
--日本央行召开季度地区分行经理会议，央行总裁黑田东彦发表讲话
0120 - 标售三个月期贴现国库券
0130 - 标售20年期公债
0500 - 3月消费者信心指数
0500 - 日本石油连盟会长木村康举行月度记者会
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。