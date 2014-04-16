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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 06:27 BJT

《日本重要政经日程》--4月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月16日(三)

2330 - 4月路透短观调查

2350 - 一周资本流动数据

4月17日(四)

--首相安倍晋三和经济财政大臣甘利明在经济学人2014年日本峰会上发表演说

--日本央行召开季度地区分行经理会议，央行总裁黑田东彦发表讲话

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0130 - 标售20年期公债

0500 - 3月消费者信心指数

0500 - 日本石油连盟会长木村康举行月度记者会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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