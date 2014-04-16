《汇市简讯》澳元/美元隔夜交投清淡，料延续至亚洲时段

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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* 澳元/美元纽约收盘持平在0.9372，汇市交投淡静
* 中长线投资者隔夜卖出，但交易量据称较小
* 澳元/加元触及2013年5月6日来的高点，因加拿大央行指出经济存在下行风险
* 在复活节前投资者不愿加仓，市况将变得清淡
* 隔夜低点0.9333和14日移动均线切入位0.9330的结合点为首道支撑，周三高点0.9388为阻力位(完) (翻译 张荻；; 审校 龚芳)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。