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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 07:22 BJT

《汇市简讯》澳元/美元隔夜交投清淡，料延续至亚洲时段

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* 澳元/美元纽约收盘持平在0.9372，汇市交投淡静

* 中长线投资者隔夜卖出，但交易量据称较小

* 澳元/加元触及2013年5月6日来的高点，因加拿大央行指出经济存在下行风险

* 在复活节前投资者不愿加仓，市况将变得清淡

* 隔夜低点0.9333和14日移动均线切入位0.9330的结合点为首道支撑，周三高点0.9388为阻力位(完) (翻译 张荻；; 审校 龚芳)
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