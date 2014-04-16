欧元区经济：3月通胀率仍陷于“危险区域”，欧洲央行承受干预压力

标题新闻：高盛称下周末美国政府部份关闭的机率为25%，若国会推迟批准支出议案机率将升至约30%
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“我们预期核心通胀率将在4月反弹0.9%，因为部分与复活节有关的季节性涨价可能晚了一个月，”法国巴黎银行分析师Gizem Kara称。
通胀率已经连续六个月处于欧洲央行所说的“危险区域”，令市场臆测央行将需要采取进一步行动。然而，分析师表示通胀率在3月可能已经触底。
“除了复活节时间较晚，可能拉高4月通胀外，能源价格按年下滑的趋势可能也已经达到顶峰，食品价格则可能开始小幅回升，”IHS Global Insight分析师Howard Archer说。
欧洲央行官员表示，该央行准备好采取非常规措施，确保通胀不会停留在低位过长时间。
央行总裁德拉吉周六对欧元强势表示担心，试图以此压低欧元汇率。
欧元兑美元走强会令进口价格降低，并拖低欧洲人支付给商品和服务的价格。
虽然这短期内提高了家庭的购买力，但欧洲央行希望能避免通胀预期下滑。
欧元区CPI与再融资利率对比图表：link.reuters.com/kuj24s
欧元区通胀率与大宗商品价格变动图表：link.reuters.com/nuj24s
(完) (编译 于春红/徐文焰；审校 龚芳/戴素萍)
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