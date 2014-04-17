更新版 1-美股业绩：IBM第一季营收为五年来最低，受累于硬件销售下滑

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
美洲业务营收下滑4%，亚太区业务下降12%，巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴市场业务降11%。
软件是唯一一个有所增长的主要业务，该业务营收上升1.6%至56.6亿美元，但增速低于第四季的2.8%。
**押注云服务**
IBM计划支出逾12亿美元扩展云计算业务。
该公司指出，第一季云计算营收增长逾50%。云计算服务运转年率较上年同期增长一倍，至23亿美元。
根据研究公司Gartner，全球云服务市场去年增长近20%，约为1,310亿美元。IBM Markets Intelligence估计到2020年，该市场可能高达2,000亿美元。
IBM第一季净利降至23.8亿美元，或每股2.29美元，上年同期分别为30.3亿美元和2.70美元。
该公司说，这份业绩包括8.7亿美元与裁员相关的费用。
经调整后，该公司每股盈余(EPS)为2.54美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预计EPS为2.54美元。
IBM股价在过去三个月累计上涨4.6%，周三在Nasdaq收报196.40美元。(完) (编译 王翔琼；审校 郑茵/龚芳)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托