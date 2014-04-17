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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:39 BJT

更新版 1-美股业绩：IBM第一季营收为五年来最低，受累于硬件销售下滑

美洲业务营收下滑4%，亚太区业务下降12%，巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴市场业务降11%。

软件是唯一一个有所增长的主要业务，该业务营收上升1.6%至56.6亿美元，但增速低于第四季的2.8%。

**押注云服务**

IBM计划支出逾12亿美元扩展云计算业务。

该公司指出，第一季云计算营收增长逾50%。云计算服务运转年率较上年同期增长一倍，至23亿美元。

根据研究公司Gartner，全球云服务市场去年增长近20%，约为1,310亿美元。IBM Markets Intelligence估计到2020年，该市场可能高达2,000亿美元。

IBM第一季净利降至23.8亿美元，或每股2.29美元，上年同期分别为30.3亿美元和2.70美元。

该公司说，这份业绩包括8.7亿美元与裁员相关的费用。

经调整后，该公司每股盈余(EPS)为2.54美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预计EPS为2.54美元。

IBM股价在过去三个月累计上涨4.6%，周三在Nasdaq收报196.40美元。(完) (编译 王翔琼；审校 郑茵/龚芳)
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