中国证券：鼓励行业创新但风险自担，监管层应只负有限责任--证监会官员

路透北京4月17日 - 中国证监会创新业务监管部主任祁斌表示，当前证券行业迫切希望有创新的空间，但金融机构或者交易所在享受创新收益的同时也必须承担创新的风险，监管层对创新所负的责任应该有限化，而不能是无限责任制。

他周三晚间在清华大学发表演讲时表示，对于创新的风险，政府应该只把控系统性风险和外部性风险两类风险，防止创新产品风险外溢到其他产品。除此以外，政府还应保护投资者，尤其是公众投资者。

“这里边有个非常重要的关键点就是说，必须把创新责任下沉一级。如果说所有的创新的风险都集中在政府手里的话，那政府永远也不会放手。”祁斌称。

他并表示，创新过程中非常重要的是把边界分化清楚，如果规定好要在一定范围内创新，这是大家敢做的。比如说在合格投资者或者专业投资者这个群体内，或者在券商的柜台市场。那么这个东西做起来胆子就比较大。

他认为，监管部门应该改变思维模式，学会尊重市场，要认识到监管的东西永远落后于市场的创新。创新可以先做一步再去总结经验，规范发展，而不是说上来就政府全主导，政府全主导是非常危险的举动。

他补充认为，政府长期习惯于自上而下的创新，但应该把自上而下的创新的传统模式和自下而上的创新结合起来。而且创新不能拘泥于形式，不能认为想出新花样就是创新。实际上，创新应该是结果驱动的，就是说你用一个新办法解决一个老问题是创新，用老办法解决一个新问题也是创新。