《焦点》美国经济目前的威胁来自通胀疲弱，而非高通胀--叶伦

“我们看到取得了非常有意义的进展，不过很明显...此时此刻目标尚未实现，”她说，“到了合适的时候，我们将集中精力撤销宽松政策。”

过去几年，美联储曾经尝试各种策略，向外界传达将会等待多久才会收紧政策的信息，包括把超低利率与时间期限挂勾，之后又与具体的失业率和通胀门槛相捆绑。

上月，美联储推出最新版本的前瞻性指引，承诺在结束购债后“相当一段时间内”不会升息。但叶伦当时在记者会上表示，“相当一段时间”意味着“六个月”左右，引发了更大困惑，导致股市和债市挫跌。

叶伦周三并未提及六个月期限。

她称，利率保持在近零水准多长时间将取决于，美国经济距离联储2%通胀和最大可持续就业的目标有多远，以及实现这些目标将需要多长时间。

她重申其观点，即就业市场上的闲置劳动力可能要比失业率显示的更多，这使得随着经济走强薪资上涨的风险减弱。

但她强调，不可预知的事件或许会改变联储当前路线，自经济开始复苏以来，出现过几次这种情况。