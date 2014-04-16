《中国报摘》--中国证券报4月17日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 头版头条:
--国务院常务会议确定，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。
* 其他:
--上海证交所取消解除限售存量股份转让限制，1个月内卖出达总股本1%不再视为异常交易行为。
--艺龙 与同程网战略合作，艺龙将独家负责为同程提供中国内地的前台现付酒店和团购酒店的存库，同程将独家负责为艺龙提供景点门票的库存。双方合作重要原因之一便是这两家公司都是腾讯 的投资对象。
--据消息人士透露，备受关注的地方炼油厂获得进口原油使用权的审批细则已讨论完毕，近日有望出炉，新方案可能通过类似于年审的认证机制，让符合标准的地炼获得进口原油使用配额。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 黄凯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。