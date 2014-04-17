《焦点》加拿大央行维持利率不变，但指通胀疲弱构成风险

然而，加拿大央行暗示，不会因为通胀率上扬而采取行动，因为其涨势主要是反映汽油和天然气价格扬升，以及加元走疲的暂时性压力。

扣除价格波动较大物品的核心通胀率预计需要更长的时间才能恢复动能，因经济中有过多闲置产能，且零售业竞争激烈。央行对核心通胀率的预期大致和1月时相同，核心通胀率预计会在2016年第一季达到2%。

央行称，整体通胀率将维持在2%左右。这是因为高燃料价格的效应消退、零售业竞争造成的下档压力料再持续一年半、而过剩产能将被吸收。

尽管如此，多数分析师称，和几周前比起来，波洛兹对通缩的担忧似乎减少了些。

“尽管央行上修了整体通胀率的预估，但他们似乎也找到方法传达出对于低通胀更加担忧的心情。”

“若能源和食品价格开始狂飙，他们也无法忽视整体通胀率。他们不能视而不见，但是他们还是会将关注焦点放在核心通胀率的前景上。”

加拿大央行称，预期加拿大成长和通胀的主要推动因素将逐渐增强，因美国正自天气造成的景气放缓中复苏。但央行对出口和企业投资前景的看法仍较1月时预估的疲弱。

央行将今年第一季加拿大经济环比年率预估由成长2.5%下修至成长1.5%，并预期2014年和2015年全年分别为成长2.3%和成长2.5%。