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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:09 BJT

《全球汇市》全球股市上扬令日圆小跌，美元守稳

英镑是表现最好的货币之一，兑欧元攀升至逾一个月高位，此前英国发布的良好数据促使市场预期，英国央行可能不得不提前收紧政策。

欧元兑英镑 跌至0.8220英镑的3月初以来低位，最新报0.8225。

官方数据显示，英国2月止三个月失业率降至五年低点6.9%，低于1月止三个月的7.2%，也低于路透访问的分析师预估的7.1%。

在周三下挫后，新西兰元兑美元 持稳于0.8625。新西兰元一度跌至逾一周低点0.8578美元，因为该国通胀数据意外疲软，且乳制品价格再度下滑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3823 1.3814 +0.07 +0.57 1.3745

美元/日圆 102.18 102.22 -0.04 -2.96 105.30

欧元/日圆 141.28 141.21 +0.05 -2.38 144.73

美元/瑞郎 0.8813 0.8818 -0.06 -1.29 0.8928

英镑/美元 1.6802 1.6796 +0.04 +1.49 1.6556

美元/加元 1.1007 1.1008 -0.01 +3.64 1.0620

澳元/美元 0.9373 0.9370 +0.03 +5.16 0.8913

新西兰元/美元 0.8627 0.8623 +0.05 +5.13 0.8206

澳元/日圆 95.780 95.780 +0.00 +2.06 93.850

新西兰元/日圆 88.160 88.140 +0.02 +2.03 86.410

英镑/日圆 171.72 171.69 +0.02 -1.50 174.33

澳元/新西兰元 1.0858 1.0860 -0.02 +0.09 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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