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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报4月17日

* 要闻版头条：

--中信泰富 ＂蛇吞象＂式并购母公司中信集团资产，昨正式宣布作价2,269亿元人民币（2,865亿港元），晋身本港第二大上市综合企业。

* 其他：

--金管局年报显示，去年再增两间主要从事物业投资的子公司，使总数增至七间，尚未投入的投资承担增至达802.11亿港元，反映多元化投资持续扩展。

--星展香港10天内两度加息，昨调高六个月期定存利率至3.18厘，入场费10万元人民币，惟必须是以港元兑换的人民币资金。

--易方达香港公布开拓台湾市场，于台湾永丰银行OBU（国际金融业务分行）推出旗下两只人民币合格境外机构投资者（RQFII）基金，包括固定收益和内地纯债基金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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