《香港报摘》--其他报纸重要消息4月17日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 明报：
--新华社下属《经济参考报》记者王文志再度实名举报华润集团董事长宋林，指他涉嫌包养情妇杨丽娟，利用职权安排对方在瑞银私人银行部门工作等。华润集团发言人接受查询时强烈否认有关消息，指报导纯属谣言，内容不正确，宋林目前亦在香港的办公室正常工作。
* 星岛日报：
--政府打算成立全新独立于业界及政府的保险业监管局（简称保监局），并建议统一保险中介人法定发牌制度，确保保险业规管架构与时并进，预料最快明年成立。保监局70%经费将由新开保单保费中抽取。
* 苹果日报：
--市场预期iPhone6将于下半年推出，联通 董事长常小兵表示，公司多年来与苹果公司 积极合作，会积极争取第一批发售，但目前iPhone市场占有率正逐步下降，未必能满足内地4G市场。
--为跟贴市场水平，中银香港 旗下中银信用卡（国际由7月1日起，每月结欠的最低还款额将由现时的50港元增至200港元（或等值额之人民币）。有关水平与恒生 及星展（香港）等零售银行一致；不过，滙丰的最低还款金额暂仍为50港元。
* 东方日报：
--受行业产能过剩的影响，中国铝业 再度宣布减产，涉及暂时停止生产的电解铝产能60万吨、氧化铝产能则约为80万吨。
--港交所 公布合资格发行牛熊证的相关资产名单，加入及剔出各五只股份。当中，最瞩目是港交所不再在名单之内，意味由4月28日生效日起，发行商暂不可发行港交所相关牛熊证。
* 文汇报：
--市场消息指，环境服务商碧瑶计划5月底在港进行IPO，独家保荐人为国泰君安。
* 大公报：
--AEON信贷财务 截至2月20日止年度盈利按年倒退24.83%，为2.22亿港元，董事会总经理冯锦成表示看不到利息有上升趋势，与半年前相比融资成本并无大分别。(完)
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路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托