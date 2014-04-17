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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:42 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月17日

* 明报：

--新华社下属《经济参考报》记者王文志再度实名举报华润集团董事长宋林，指他涉嫌包养情妇杨丽娟，利用职权安排对方在瑞银私人银行部门工作等。华润集团发言人接受查询时强烈否认有关消息，指报导纯属谣言，内容不正确，宋林目前亦在香港的办公室正常工作。

* 星岛日报：

--政府打算成立全新独立于业界及政府的保险业监管局（简称保监局），并建议统一保险中介人法定发牌制度，确保保险业规管架构与时并进，预料最快明年成立。保监局70%经费将由新开保单保费中抽取。

* 苹果日报：

--市场预期iPhone6将于下半年推出，联通 董事长常小兵表示，公司多年来与苹果公司 积极合作，会积极争取第一批发售，但目前iPhone市场占有率正逐步下降，未必能满足内地4G市场。

--为跟贴市场水平，中银香港 旗下中银信用卡（国际由7月1日起，每月结欠的最低还款额将由现时的50港元增至200港元（或等值额之人民币）。有关水平与恒生 及星展（香港）等零售银行一致；不过，滙丰的最低还款金额暂仍为50港元。

* 东方日报：

--受行业产能过剩的影响，中国铝业 再度宣布减产，涉及暂时停止生产的电解铝产能60万吨、氧化铝产能则约为80万吨。

--港交所 公布合资格发行牛熊证的相关资产名单，加入及剔出各五只股份。当中，最瞩目是港交所不再在名单之内，意味由4月28日生效日起，发行商暂不可发行港交所相关牛熊证。

* 文汇报：

--市场消息指，环境服务商碧瑶计划5月底在港进行IPO，独家保荐人为国泰君安。

* 大公报：

--AEON信贷财务 截至2月20日止年度盈利按年倒退24.83%，为2.22亿港元，董事会总经理冯锦成表示看不到利息有上升趋势，与半年前相比融资成本并无大分别。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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