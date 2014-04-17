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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:02 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月17日

路透香港4月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.7543港元 )
        
    美国股市周三收涨1%，道琼工业指数 收高162.29点，或1%，至16,424.85点，连涨第三日，
因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦重申美联储维持低利率的承诺。雅虎股价上涨，为标普50
0指数带来提振。 
           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       164.800    0.72      18828            12.779       0.62
 中国铝业                       9.750    0.93      28375             3.024       2.86
 中国移动                      46.670    0.15     151290            72.379       0.46
 中国人寿                      41.440    0.97      59874            21.423       1.05
 中石油                       113.500    1.76      25261             8.801       0.70
 中石化                        89.880    1.20      36891             6.970       0.72
 汇丰控股                      51.960   -0.06    2072899            80.583       0.35
 中电信                        45.080    0.58      11476             3.496       1.32
 中国联通                      13.590   -0.59     124426            10.538       0.94
 兖州煤业                       7.980    0.25      33211             6.188      -0.03
 华能国际                      40.800    0.82       8529             7.909       0.63
 南方航空                      15.750   -0.94       4681             2.443       0.52
 东方航空                      16.190   -0.19       1590             2.511       0.43
 中芯国际                       3.890    1.04      30009             0.603      -1.10
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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