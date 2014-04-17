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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:13 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率盘初微跌，叶伦重申维持低利环境

路透台北4月17日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周四盘初微跌。交易员认为，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上日谈话重申维持低利环境，激励台债早盘区间偏多操作。

他们并指出，受惠于叶伦谈话，盘初台债仍延续上日区间偏多态势，带动五年券103/4及10年券103/6殖利率同步走低，料今日指标五年及10年公债持续区间偏多整理。

五年公债 早盘殖利率低位暂报1.0711%，创两个月盘中低位，前低在今年2月16日报1.0690%，今年年低位置在2月14日报1.064%。10年公债 早盘殖利率低位暂报1.5600%，创一周盘中低位，前低为4月10日的1.5590%

〞叶伦昨天谈话说低利会持续，激励今天区间偏多盘整。〞一位票券台债交易员说。

另有证券台债交易员表示，目前10年券103/6筹码较为集中，近日略有实质买盘补货及少数空单回补，使该券暂撇开下周二增额券将展开发行前交易的拖累，近日殖利率向下测试，亦将引领五年券殖利率同步走跌。

叶伦在纽约讲话，重申只要通胀保持在目标之下，且失业率高企，美联储就决心维持低利率，即便在结束购债之后。美联储发布的褐皮书显示近几周多数联储地区经济活动增加。

美国公债价格周三下跌，因美股继续攀升令较低风险的公债需求下降，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济表达乐观的看法。指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报2.64%，低于周三稍早的2.67%。

交易员观察市场动态：

* 五年债103/4期早盘殖利率区间偏多盘整，受叶伦重申低利谈话激励。

* 因部分实质买盘稍有补货，10年债103/6殖利率盘初持续区间偏多。

* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.62%附近，并未提供更多指引。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.065-1.085%

* 10年公债103/6 ：1.555-1.575%

本地时间10:03最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.47基点报1.0730%。

* 10年公债103/6殖利率跌0.40基点报1.5635%。

以下为最新相关报导链接：

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