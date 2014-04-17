台湾债市：指标五年券殖利率盘初微跌，叶伦重申维持低利环境

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透台北4月17日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周四盘初微跌。交易员认为，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上日谈话重申维持低利环境，激励台债早盘区间偏多操作。
他们并指出，受惠于叶伦谈话，盘初台债仍延续上日区间偏多态势，带动五年券103/4及10年券103/6殖利率同步走低，料今日指标五年及10年公债持续区间偏多整理。
五年公债 早盘殖利率低位暂报1.0711%，创两个月盘中低位，前低在今年2月16日报1.0690%，今年年低位置在2月14日报1.064%。10年公债 早盘殖利率低位暂报1.5600%，创一周盘中低位，前低为4月10日的1.5590%
〞叶伦昨天谈话说低利会持续，激励今天区间偏多盘整。〞一位票券台债交易员说。
另有证券台债交易员表示，目前10年券103/6筹码较为集中，近日略有实质买盘补货及少数空单回补，使该券暂撇开下周二增额券将展开发行前交易的拖累，近日殖利率向下测试，亦将引领五年券殖利率同步走跌。
叶伦在纽约讲话，重申只要通胀保持在目标之下，且失业率高企，美联储就决心维持低利率，即便在结束购债之后。美联储发布的褐皮书显示近几周多数联储地区经济活动增加。
美国公债价格周三下跌，因美股继续攀升令较低风险的公债需求下降，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济表达乐观的看法。指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报2.64%，低于周三稍早的2.67%。
交易员观察市场动态：
* 五年债103/4期早盘殖利率区间偏多盘整，受叶伦重申低利谈话激励。
* 因部分实质买盘稍有补货，10年债103/6殖利率盘初持续区间偏多。
* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.62%附近，并未提供更多指引。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.065-1.085%
* 10年公债103/6 ：1.555-1.575%
本地时间10:03最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.47基点报1.0730%。
* 10年公债103/6殖利率跌0.40基点报1.5635%。
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--东欧情势：俄罗斯若继续导致乌克兰不稳的行为将受进一步制裁--奥巴马 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托