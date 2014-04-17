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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:11 BJT

《香港报摘》--信报4月17日

* 要闻版头条：

--美国联储局主席耶伦首次透露局方预期美国要两年时间、即2016年底前才会达至全民就业，并说联储局何时加息，须待就业及物价情况与联储局目标就业和通胀差距大幅收窄。言论显示联储局不会很快加息。

* 其他：

--中信集团＂借壳＂中信泰富 在港整体上市之后，集团的总部亦将随之迁往香港，并不存在中信集团迁册香港的动作。

--中小型乾散货船龙头企业太平洋航运 公布旗下小灵便型乾散货船于首季的1.354万个收租日录得平均每日租金1.039万美元，按年上升17.8%。公司预期，小宗散货货运的租金表现需待今年下半年改善。

--亚洲水泥 宣布，拟斥10亿元人民币收购年产能500万吨的四川兰丰水泥，完成后，集团产能将增至3500万吨。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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