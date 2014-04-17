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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:19 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月17日-4月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月17日(四)

圣地亚哥--智利央行举行议息会议(2200)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率制定会议。

4月18日(五)

首尔--韩国央行总裁李柱烈在央行总部与国内银行领导举行首次会议，讨论近期经济事宜(2300)。

4月21日(一)

暂无重要经济事件。

4月22日(二)

马尼拉--亚洲开发银行将进行亚洲经济整合监控(Asian Economic Integration Monitor)，进行半年一次的亚洲地区经济合作与一体化审视。

4月23日(三)

利马--太平洋联盟(Pacific Alliance)四国财长举行会议，讨论协调经济和贸易政策。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

4月24日(四)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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