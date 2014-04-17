《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月17日

*工商时报：

--内政部首次改以实价登录及财税资料计算购屋负担，结果出炉，台北市为15.01倍，在未纳入大陆城市评比，以美国顾问业者Demographia调查资料统计，北市房价所得比排名列全球都市第一高、高于香港，新北市则排名全球第三。

--英特尔 执行长科再奇（Brian Krzanich）昨日线上法说会中，首度说晶圆代工策略，表示不会特别兴建专门做晶圆代工的晶圆厂，而是利用现有生产线生产。科再奇也证实，内建Atom处理器核心的SoFIA手机系统单晶片，是委由台积电 代工。

--因社保、劳动合同等纠纷，宝成 集团旗下裕元东莞鞋厂近日再传员工罢工事件。据大陆第一财经日报报导，本月14日起，部分员工因不满社保投保额度调整，要求公司支付更多补偿、加薪，并重签劳动合同，引发多个厂区罢工。

--立法院内政委员会昨日审查都更条例修正草案，具争议的通知送达规定，朝野同意若无法以双挂号送达，必须上网、登报公告，立委也初步拟定过渡条款，修法前已核定都更计画适用旧规定，但需补强程序，修正案可望今天完成初审。

*经济日报：

--台湾证券交易所有关人士透露，继〞沪港通〞后，上海证券交易所近来与台湾证交所密切接触，双方将很快签署合作备忘录（MOU），加强双方资本市场合作。预估未来包括股市互通、互编指数、股票双挂牌等都有合作可能性。

--业界传出，台湾第二大太阳能矽晶圆厂中美晶 有意于下半年合并台湾第四大太阳能电池厂昇阳科 ，中美晶藉此成为台湾太阳能业垂直整合布局最完整的集团，合并营收将大增约四成，跃居台湾营收规模最大的太阳能业者。

--政府原拟修法取消所得税中〞夫妻婚姻惩罚条款〞，但因学运造成修法延宕，无法提早于今年开始实施。立委有意要拚〞败部复活〞，让今年5月报税就可适用。

--中信金控 换股合并台湾人寿 一案急转直下，台寿大股东龙邦国际兴业昨日董事会决定，拟在台寿明天董事会提议〞不再延长交易〞，合并案濒临破局危机。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。