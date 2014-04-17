《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月17日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
*工商时报：
--内政部首次改以实价登录及财税资料计算购屋负担，结果出炉，台北市为15.01倍，在未纳入大陆城市评比，以美国顾问业者Demographia调查资料统计，北市房价所得比排名列全球都市第一高、高于香港，新北市则排名全球第三。
--英特尔 执行长科再奇（Brian Krzanich）昨日线上法说会中，首度说晶圆代工策略，表示不会特别兴建专门做晶圆代工的晶圆厂，而是利用现有生产线生产。科再奇也证实，内建Atom处理器核心的SoFIA手机系统单晶片，是委由台积电 代工。
--因社保、劳动合同等纠纷，宝成 集团旗下裕元东莞鞋厂近日再传员工罢工事件。据大陆第一财经日报报导，本月14日起，部分员工因不满社保投保额度调整，要求公司支付更多补偿、加薪，并重签劳动合同，引发多个厂区罢工。
--立法院内政委员会昨日审查都更条例修正草案，具争议的通知送达规定，朝野同意若无法以双挂号送达，必须上网、登报公告，立委也初步拟定过渡条款，修法前已核定都更计画适用旧规定，但需补强程序，修正案可望今天完成初审。
*经济日报：
--台湾证券交易所有关人士透露，继〞沪港通〞后，上海证券交易所近来与台湾证交所密切接触，双方将很快签署合作备忘录（MOU），加强双方资本市场合作。预估未来包括股市互通、互编指数、股票双挂牌等都有合作可能性。
--业界传出，台湾第二大太阳能矽晶圆厂中美晶 有意于下半年合并台湾第四大太阳能电池厂昇阳科 ，中美晶藉此成为台湾太阳能业垂直整合布局最完整的集团，合并营收将大增约四成，跃居台湾营收规模最大的太阳能业者。
--政府原拟修法取消所得税中〞夫妻婚姻惩罚条款〞，但因学运造成修法延宕，无法提早于今年开始实施。立委有意要拚〞败部复活〞，让今年5月报税就可适用。
--中信金控 换股合并台湾人寿 一案急转直下，台寿大股东龙邦国际兴业昨日董事会决定，拟在台寿明天董事会提议〞不再延长交易〞，合并案濒临破局危机。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托