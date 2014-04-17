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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:58 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月17日

**上海证券报**

--中国证券业协会近期将分赴北京、上海和深圳等地对券商进行股指期权和个股期权的业务培训。业内人士认为，这意味着股指期权和个股期权的脚步渐行渐近，其中个股期权有望抢先一步并于6月底前面世。

--深圳首次对外公布社保基金状况，社保基金总规模逾2,000亿元人民币，运作上主要为定期存款利率，年收益近百亿元。其中委托全国社保基金管理的400亿元资金，去年收益达7%。

**第一财经日报**

--继向华人文化产业基金等出售IMAX中国公司20%股权后，电影技术提供商IMAX公司首席执行官理查德.葛尔方昨表示，希望来自中国的合作方能为IMAX在中国业务拓展及IMAX在中国上市提供帮助。

**21世纪经济报道**

--光明食品集团上报给上海国资委的改革方案中承诺，计划未来三至五年内，光明集团旗下混合所有制企业占比会达到八成。

**证券时报**

--中国联通 董事长常小兵称，中国联通正与相关部门沟通，积极争取FDD-LTE制式的4G牌照，但暂时未有时间表。但他表示有信心年内可获发牌。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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