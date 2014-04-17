中国金融：金融创新应防止监管套利或金融业自我循环--银监会主席

他表示，监管者应持续评估金融创新的发展态势、影响程度和风险水平，根据评估结果采取不同的监管方式并动态调整，构建多层次、富有针对性和有效性的监管框架。既留有适当的试错空间，为金融创新提供正向激励，避免抑制银行的创新自主性和灵活性；又在全局上做到心中有数、心中有度，确保风险可控。 而金融创新越活跃，金融市场越发达，就越要加强跨部门的金融监管协调。当前很多金融创新产品具有跨市场、跨行业特征，金融监管者应保持高度的风险敏感性，加强监管部门之间的信息共享和监管协调。做好系统性风险的监测预警，及时采取必要监管行动，防范和化解系统性风险隐患。 尚福林并指出，近年来中国金融体系运行总体稳健，影子银行作为传统银行体系的有益补充，在服务实体经济、丰富居民投资渠道等方面起到了积极作用，但对其中可能存在的系统性风险隐患不能掉以轻心，要在发挥金融创新积极作用的同时，将负面影响和系统性风险降到最低。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)