中国金融：金融创新应防止监管套利或金融业自我循环--银监会主席

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透北京4月17日 - 中国银监会主席尚福林指出，金融机构在金融创新中要围绕服务实体经济这条主线。将更好地满足实体经济有效金融需求作为创新的出发点和落脚点，防止监管套利或者金融业自我循环。
金融时报周四援引尚福林的撰文称，要把依法合规和稳健经营意识贯穿到金融创新的全过程。遵循良好的监管要求和会计标准，按照“实质重于形式”的原则，进行会计记账和风险管理。
同时，金融机构应在自身风险管控能力范围内开展金融创新，要充分识别和管控新产品、新业务可能带来的风险，发挥好风险第一道防线的作用，切实承担起风险管理的主体责任。
尚福林要求，金融创新产品的结构应当清晰易懂，信息披露应当真实全面，有利于消费者充分认识风险和维护自身权益。
他表示，监管者应持续评估金融创新的发展态势、影响程度和风险水平，根据评估结果采取不同的监管方式并动态调整，构建多层次、富有针对性和有效性的监管框架。既留有适当的试错空间，为金融创新提供正向激励，避免抑制银行的创新自主性和灵活性；又在全局上做到心中有数、心中有度，确保风险可控。 而金融创新越活跃，金融市场越发达，就越要加强跨部门的金融监管协调。当前很多金融创新产品具有跨市场、跨行业特征，金融监管者应保持高度的风险敏感性，加强监管部门之间的信息共享和监管协调。做好系统性风险的监测预警，及时采取必要监管行动，防范和化解系统性风险隐患。 尚福林并指出，近年来中国金融体系运行总体稳健，影子银行作为传统银行体系的有益补充，在服务实体经济、丰富居民投资渠道等方面起到了积极作用，但对其中可能存在的系统性风险隐患不能掉以轻心，要在发挥金融创新积极作用的同时，将负面影响和系统性风险降到最低。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托