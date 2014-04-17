《全球主要国家债券发行预告》--4月17日-4月24日

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/17 0120 日本 三个月期贴现国库券 4/17 0130 日本 20年期公债 4/17 法国 中期政府债券(BTAN)/指数关联债 券 4/21 1350 法国 国库券(BTF) 4/22 美国 两年期公债 4/22 西班 三个月和九个月期国库券 牙 4/22 日本 流动性供给标售 4/23 美国 五年期公债 4/24 美国 七年期公债 4/24 意大 零息/BTP债券 利 4/24 日本 三个月期贴现国库券 4/24 西班 债券标售 牙 4/24 日本 两年期公债 4/24 英国 标售传统公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。