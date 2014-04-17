新加坡数据：3月非石油类出口较上年同期下降6.6%，预估为下降0.8%

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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路透新加坡4月17日 - 新加坡国际企业发展局周四公布的贸易数据显示，3月非石油类出口较上年同期减少6.6%，降幅远超预估的0.8%，因中国经济低迷且本国制造业增长放缓。
3月非石油类出口经季节调整后较前月下降8.9%，路透调查预估为下降1.6%。
3月药品出口较上年同期骤降44.6%，对整体出口造成拖累。
以下为详细数据：
3月 2月
非石油类出口
经季调较前月变动(%) -8.9 +7.0
较上年同期变动(%) -6.6 +8.9
电子产品出口 -16.1 -3.7
药品出口 -44.6 +21.7
对欧盟出口 -27.8 +3.4
对美国出口 -1.8 +22.3
对中国出口 +16.1 +35.5
欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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