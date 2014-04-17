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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:37 BJT

表格：截至4月12日当周，外资转为卖超日本股票

路透东京4月17日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至4月12日当周，外资转为卖超日本股票。

外资上周卖超8,350亿日圆日股，前周为买超2,231亿日圆。

日本投资者上周买超1,155亿日圆外国债券，前周为卖超3,781亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

4月 6日-4月12日 -83.5 +360.3 +287.7

3月30日-4月 5日 +223.1r +21.9r +2,883.1r

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

4月 6日-4月12日 -33.3 +115.5 +77.2

3月30日-4月 5日 +94.7 -378.1r -97.3r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s) 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)

(编译 孙茉莉; 审校 于春红)
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