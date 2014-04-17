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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:50 BJT

全球金市：金价守在每盎司1,300美元上方，受乌克兰紧张情势支撑

金价周二下跌近2%，因技术性卖盘，且外界益发担心中国需求放缓。

乌克兰地缘紧张情势升高，使得金价在下跌后，在1,300美元附近得到支撑。

乌克兰内政部发表声明称，一群亲俄分离主义分子周三攻击内政部在东部城市马里乌波尔附近的总部时，乌克兰国民警卫队的士兵朝天鸣枪示警。

加拿大Osisko Mining 达成39亿加元的协议，将其多数资产售予Yamana Gold 和Agnico Eagle Mines ，以抵抗Goldcorp 的敌意收购。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 王冠中/戴素萍/王翔琼/李爽)
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