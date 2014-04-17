港报财经评论：经济需稳增长，股市有政策底--经济日报4月17日

经济需稳增长，股市有政策底/ 林瑞芬

中国内地昨公布首季经济数据，市场憧憬稳经济增长有需要，也造成中、港股市下有政策底。港股跌势回稳，昨报升0.11%至22,696；成交额544亿港元。淡静牛皮势，技术上，恒指守22,400至22,500，仍然视作突破之后的后抽，无大碍。上证指数昨收报2,105点，微涨3点。1月、2月单月的经济数据，由于渗入春节因素左右，或左右决策，但以一季度数据综合，应可以看个大概。简评国家统计局所公布经济数据，一季度国内生产总值128,213亿人民币，按可比价格计算，同比增长7.4%。虽好于市场预期的7.3%，但仍低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，启示第二季必须推政策进一步稳经济，第二季或第三季经济增长率应该比第一季7.4%为高，才保证全年7.5%的目标。

外资大摩已估算，中国政策可能要降息或降准放松货币政策，以维持宏观的稳定才能推进改革。GDP一弱，市场有所憧憬中国必大力出手推动，但中国是否出手，未必只参考GDP，还侧重就业数据，一季度就业形势显示稳中向好。一季度城镇新增就业人数超过300万，比去年同期继续增加。国家统计局调查失业率的数据，总体是稳定的。国家统计局农民工监测调查显示，一季度是外出打工6个月以上的农民工同比增加了288万人，增长1.7%。由此，推算中国纵出手，不会像以往大型且激进，降息或降准暂不是市场主流预期。不过，政府还有其他可行方法快速提升GDP。

从首季的经济数据显示，固定资产投资额为6.8万多亿人民币，实际增长16%，增幅比上年同期回落3.3%。一向以来，中国刺激经济多由政府推动基建，但从首季启示，政府避免出手过多，望由市场主导经济的发展，体现少干预之决心。不过，能否维持，还须观察。其实，固定资产的投资支柱之一房地产投资已被遏抑，限购限贷，一季度房地产投资增速下滑就拉低固定资产下滑0.7%，要改善固定资产增速不是没法，稍稍放松房地产政策便可，近周中国内地传闻福建有口头通报松松房地产政策，恐怕空穴来风未必无因！(B03)

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大市受困扰，走势仍乏力/ 余少文

中国内地首季经济增长好过预期，但亦是1990年以来最低增长的第一季，加上中国内地或加快下一轮IPO，利淡因素未消除下，或要待中国出手救亡，大市才能走出目前困局。A股昨日反覆靠稳，上证综合指数守住2,100点，国企指数情况相似，守住10,000点下全日升7点，收报10,035点，成交额112亿港元，超过40%主板H股随大市上升；而红筹指数跌13点或0.3%，收报4,240点，成交额38亿港元。国家统计局公布首季宏观经济数据，第一季GDP为7.4%，略高过市场预期的7.3%；中国积极推动的内需，3月零售销售增长只有12.2%，高过预期0.1%；只是工业生产值表现差过预期，3月只有8.8%，较预期9%为低；更令人担心是固定资产投资只有17.6%增幅，较预期18%为低，也是逾13年来最低，即2002年12月低见17.4%以来最差的表现。

其实，中国内地首季经济表现虽好过预期，却是5年来最低的增幅，也是1990年以来最差的第一季，惟放缓走势是预期之内，因为投资力度持续下降，又未见中国有任何刺激经济的措施。反而昨日传出中国证监会可能加快下一轮IPO，已经令A股脚软，由传统经济板块的金融股撑住A股。希望国指可以守住1万关，或者要等中国出手刺激经济，以便调整一个多月新经济板块走出谷底，大市才结束调整。虽然传统经济板块股份近期跑赢新经济板块股份，追回小小新经济板块股份过去一年的升幅，但瑞银认为这种现象可能接近终点。由于短期未必有刺激政策，也未必见到传统板块基本因素好转过来，反而首季不如人意的经济数据以及更多信贷问题，会增加市场忧虑。

不过，未来6至12个月企业改革会令传统经济板块有被重估的期望，待改革加快时，可以将焦点回到增长板块身上，如医疗保健、汽车、科技硬件等，互联网板块则有中国监管风险；至于传统经济股份只有保险股在调整后可留意，因为受惠“沪港直通车”政策，同时预期内房股也可受惠政策的宽松。如瑞银资料显示，新经济板块今年预测PE虽高达20倍，高于传统经济板块的7.3倍，以及传统板块剔除银行股后的10.1倍，但新经济板块今年盈利增长可达26%，远高于传统经济板块的6%。若然以对增长股惯用的PEG来计算，新经济板块股预测PEG不足0.8倍，确实有吸引力，可以预期只要中国开始刺激中国内地经济，新经济板块是可以重拾升轨，不妨留意瑞银提及的板块。(B06)