芝加哥期市：美国大豆期货触及九个月新高，周线料上涨逾4%

近月大豆合约周四触及15.23美元的九个月新高，为2014年7月23日来最高。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二公布，3月美国油籽加工商的压榨量为1.538亿蒲式耳，高于2月的1.416亿。路透调查原预计为1.461亿蒲式耳。