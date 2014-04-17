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货币新闻 | 2014年 4月 17日 星期四 09:06 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货触及九个月新高，周线料上涨逾4%

近月大豆合约周四触及15.23美元的九个月新高，为2014年7月23日来最高。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二公布，3月美国油籽加工商的压榨量为1.538亿蒲式耳，高于2月的1.416亿。路透调查原预计为1.461亿蒲式耳。

市场静候美国农业部将公布的一周出口数据。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 689.25 1.25 +0.18% -1.78% 683.59 55

CBOT玉米 499.00 1.50 +0.30% -0.94% 492.80 51

CBOT大豆 1523.25 4.50 +0.30% +1.47% 1449.27 71

CBOT稻米 $15.43 $0.04 +0.29% +0.13% $15.48 44

美国原油 $103.96 $0.20 +0.19% +0.20% $100.98 67

汇率

欧元/美元 $1.383 $0.002 +0.11% +0.12%

美元/澳元 0.939 0.002 +0.17% +0.30%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王冠中/孙茉莉; 审校 戴素萍/王翔琼/龚芳)
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