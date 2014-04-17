国际油市：美国原油期货升向104美元，未受国内石油库存激增的影响

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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利比亚石油部长周三表示，恢复稳定的石油产出尚无确切时间表，因化解与反对派之间的僵局仍进展缓慢，而且港口关闭九个月可能已令一些设施损坏。
美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/王翔琼；审校 龚芳/李爽)
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